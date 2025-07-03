Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии бизнес-центра «Ханкенди», относящегося к гостиничному комплексу «Ханкенди».

Управляющий делами президента Азербайджана Рамин Гулузаде проинформировал главу государства об условиях, созданных в центре.

Было отмечено, что четырехэтажный бизнес-центр «Ханкенди» занимает общую площадь более 4500 квадратных метров. Здесь есть 24 офисных помещения и 6 конференц-залов. Кроме того, в Центре разместится ресторан «Zefir Cafe & Terrace», рассчитанный на 120 гостей, а также продажа канцелярских товаров и полиграфической продукции, услуги химчистки и прачечной.