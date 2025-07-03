Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Кроме того, была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

Также Мирзиёев посетил Парк Победы в Баку.

Президент Узбекистана возложил венок к памятнику Победы в парке.

Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти наших шехидов.

Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.