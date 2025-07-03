3–4 июля Ханкенди примет XVII саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Обсуждение торговли, энергетики и логистики на этом саммите приобретает особую силу благодаря месту его проведения – Ханкенди, который сегодня становится символом мира, интеграции, местом диалога, сотрудничества и будущего развития всего региона.

Саммит в Ханкенди — кульминация десятилетней стратегии Азербайджана: интеграция через инфраструктуру, климат и культуру. Это событие — символ геополитического перекоса не в сторону 군 границ, а в пользу проектов. Карабах становится платформой будущего, а Баку — стратегическим архитектором регионального порядка.

Стоит отметить, что Азербайджан вступил в Организацию экономического сотрудничества в 1992 году, сразу после обретения независимости. Сегодня в состав ОЭС входят такие страны, как Азербайджан, Турция, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Узбекистан.

Если XVI саммит в Ташкенте (9 ноября 2023) был декларативным, то встреча в Ханкенди — это институциональный прорыв. Персональное присутствие президентов, конкретные проекты (энергия, логистика, экология), десятки соглашений и заседаний, сконцентрированных на результатах — всё говорит о новой фазе превращения ОЭС в сильный евразийский альянс.

Повестка XVII саммита ОЭС сосредоточена вокруг трёх ключевых направлений: устойчивого экономического роста, климатической безопасности и развития региональной инфраструктуры. Эти приоритеты отражают не только новую философию самой Организации, но и усиливающуюся международную роль Азербайджана — страны, которая уверенно превращает свою территорию в важную платформу взаимодействия между Востоком и Западом, Севером и Югом.

То, что саммит проходит именно в Ханкенди, в самом сердце Карабаха, – это не просто дипломатический шаг. Этот город 30 лет был очагом сепаратизма, а сегодня здесь встречаются президенты и международные делегации. Это момент, который меняет ход истории и открывает новую страницу для всего региона.

Теперь Ханкенди становится пространством для переговоров, развития и новых проектов, а не ареной политических противостояний. Именно этим и ценен нынешний саммит — он легитимизирует мир и стабильность, которых ждали десятилетиями.

Невозможно не заметить, как город вновь оживает. Он словно вдохнул полной грудью, после того как начал приветствовать своих настоящих жителей. Инфраструктура постепенно преображается, улицы наполняются жизнью, восстанавливаются здания — каждый камень здесь словно возвращает себе память и силу.

А сегодня в Ханкенди особенный день — город готовится встретить гостей. В воздухе чувствуется волнение: повсюду убирают улицы, укладывают новый асфальт на проспектах и улицах, ремонтируют фасады жилых домов и общественных зданий,развешивают объявления с логотипами и датами саммита, наводят порядок. Всё это создаёт атмосферу праздника и важного события, подчеркивая, что Ханкенди готовится встретить гостей на достойном уровне.

Этот саммит — про экономику, дипломатию и развитие. Но в первую очередь он про людей. Про тех, кто возвращается в Карабах. Про тех, кто теперь связывает свою судьбу с Ханкенди, веря, что город вновь станет местом созидания, учебы, работы и жизни без страха. И про страну, которая показывает: даже самые сложные страницы истории можно перевернуть, если верить в собственные силы и открытость миру.