Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, комментируя публикации СМИ о том, что администрация Трампа предлагает план по разблокировке Зангезурского коридора с участием американского бизнеса, заявила, что обсуждения с международными партнёрами продолжаются.

Бадалян напомнила, что «международные партнёры также периодически выдвигают свои идеи по нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокировку транспортных путей». Прямого опровержения информации о предложении США не прозвучало.

Согласно публикации СМИ, администрация Дональда Трампа предложила ввести американскую компанию для контроля и мониторинга транзита по коридору. Такой вариант, как утверждается, позволяет удовлетворить требования Азербайджана в вопросе гарантий, сохраняя при этом суверенитет Армении и исключая Россию из процесса. В статье также приводится цитата американского чиновника: «Возможно, президент Трамп даже получит за это Нобелевскую премию».