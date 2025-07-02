США предложили ввести американского оператора для контроля Зангезурского коридора. Об этом сообщает Carnegie Politika.

Администрация президента Дональда Трампа, стремящаяся продемонстрировать свои усилия по разрешению глобальных конфликтов, как сообщается, представила план, согласно которому управление и мониторинг транзита грузов по коридору будет возложено на американскую фирму.

Данный подход исключает Россию из переговорного процесса и реализации коридора, однако удовлетворит потребность Азербайджана в долгосрочных гарантиях безопасности и сохранит суверенитет Армении над маршрутом.

В США выражают осторожный оптимизм по этому поводу: «Возможно, президент Трамп даже получит за это Нобелевскую премию», — цитируют американского чиновника авторы статьи.