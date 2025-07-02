Мощный взрыв произошел в Житомире. Инцидент имел место на производственном складе рядом с АЗС SOCAR.

«Первый хлопок произошел — здесь в селах, когда полетели осколки, начало гореть. Затем через три минуты случился второй, но немного слабее. Непонятно, что именно там было, что горело», — рассказал работник автозаправочной станции.

«Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе», — сказал сельский голова Сергей Сокальский.

При этом начальник областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в результате взрыва уже известно о двух погибших и более 15 пострадавших. Данные еще уточняются.

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