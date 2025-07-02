По состоянию на июль 2025 года известно о по меньшей мере 268 случаях казни российскими оккупантами украинских военнопленных. Уже ясно, что убийство безоружных украинских солдат россиянами — это не отдельные «эксцессы», а целенаправленная российская тактика.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в ходе пресс-конференции.

«По нашим данным, по состоянию на сегодня, происходит расследование относительно казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально выросла в последний год», — отметил Лубинец.

Омбудсмен считает, что подобные действия не могут происходить без системного согласования с высшим военным руководством России. По его словам, за убийствами украинских пленных стоят российские генералы и чиновники.

«Мы понимаем, что такое отношение к украинским военнопленным принято на самом «верху», так сказать. К сожалению, мы видим это в реалиях», — подытожил Лубинец.