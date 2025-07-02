Бюро обязательного страхования (БОС) нацелено на то, чтобы выйти на уровень регионального оператора в сфере управления страховыми процессами. Об этом заявила журналистам руководитель департамента развития бизнеса БОС Ханым Джамалова.

По ее словам, у Центрального банка Азербайджана и страховых компаний, имеются свои ожидания касательно Бюро.

Она добавила, что основным приоритетом организации являются ожидания ЦБА от страхового сектора.

«Мы учли эти ожидания в нашей стратегии, и они будут отражены в нашей деятельности в течение 2025-2027 годов. Наше стратегическое видение заключается в создании корпоративного управления в секторе обязательного страхования, превращении в инновационную, основанную на данных и устойчивую организацию «insurtech», — сказала она.