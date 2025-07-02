В Исполнительной власти города Баку прошло совещание, посвящённое вопросам, вытекающим из поручений и указаний президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

На совещании были обсуждены ряд вопросов, в том числе затронута тема масштабных благоустроительных работ, проводимых в последнее время в столице.

В ходе обсуждения было принято решение о создании специальной комиссии по вопросам аварийных, пришедших в негодность и отслуживших свой срок жилых домов, которые портят эстетический облик города.

Учитывая наличие в различных районах Баку зданий, построенных много лет назад и не соответствующих современным стандартам, Комиссии поручено всесторонне изучить этот вопрос, определить зоны повышенного риска и совместно с соответствующими структурами выработать пути решения проблемы.

Также было отмечено, что жилищный фонд Баку должен быть полностью приведён в соответствие с международными стандартами.

Кроме того, на совещании обсуждалось расширение пешеходных зон в столице и создание новых таких зон в других районах города.