Закрытие русского сектора в Азербайджане не обсуждается. Об этом Minval заявила депутат от Комитета науки и образования Милли Меджлиса Мехрибан Велиева. Отметим, что второй день подряд в социальных сетях активно пишут о поэтапной ликвидации русского сектора в системе образования. Если в первый день общественность взбудоражила рассылка о закрытии русских школ, то во второй день вишенкой на торте стало оповещение якобы о переводе студентов вузов с русского языка обучения на азербайджанский, для чего они до 20 августа должны массово сдать экзамен по азербайджанскому языку.

Если еще вчера в Министерстве науки и образования решили не комментировать дезинформацию, то вторая рассылка заставила чиновников принять меры, чтобы успокоить общественность. После этого на официальной странице министерства в соцсетях была опубликована письменная просьба к населению доверять лишь официальным источникам относительно решений государственной политики в области образования.

Работники минобразования в беседе с Minval назвали рассылки фейками, мол тексты подготовлены чатом GPT, адрес, указанный в рассылке недействителен и вообще не существует государственной программы Milli Təhsil – 2030, на что ссылаются в оповещениях.

Между тем депутат Велиева в комментарии Minval отметила, что причиной распространения фейков стала сложившаяся ситуация. Она отметила, что, как правило, решения подобного характера принимаются на уровне вышестоящих государственных органов.

«Даже если в будущем и будет принято подобное решение, его реализация, безусловно, будет проходить поэтапно. Однако на данном этапе такой сценарий не представляется актуальным. Комментировать неофициальную информацию преждевременно, это может лишь спровоцировать ненужные спекуляции и обсуждения. Я не вижу необходимости выносить этот вопрос на повестку дня в такой чувствительный момент», — сказала Велиева.

Если в будущем все же в правительстве решат закрыть русский сектор, то это должно быть реализовано поэтапно, отметила она.

«На первом этапе должен быть приостановлен прием детей в школу для обучения на русском языке. Однако я не вижу необходимости перевода детей, уже получающих образование на русском», — добавила она.

Но именно об этом говорится в дезинформации. Также утверждается, что реформы будут проводиться поэтапно. В ближайшие три года русскоязычные школы перейдут на преподавание на азербайджанском языке, будут организованы курсы переподготовки для учителей. Отметим, что информация о закрытии русского сектора является фейком еще и потому, что в Минобразования только недавно завершили прием детей в первый класс отделений школ с обучением на русском, английском и других языках.