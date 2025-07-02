Министерство науки и образования прокомментировало распространённую в социальных сетях информацию якобы о прекращении преподавания на русском языке в Азербайджане.

В ведомстве подчеркнули, что при распространении подобных сообщений, касающихся образовательной политики государства, следует ссылаться исключительно на официальные источники, передает АПА.

Отметим, что в соцсетях и некоторых СМИ распространяется якобы «официальное уведомление» о прекращении преподавания на русском языке в средних и высших учебных заведениях. Однако Министерство науки и образования не делало по этому поводу никаких официальных заявлений.