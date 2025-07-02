В Актау вскоре могут обнародовать результаты экспертизы по факту крушения самолёта AZAL.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Генпрокуратуры Немат Авазов. По его словам, назначено около 100 экспертиз, расследование продолжается. Недавно азербайджанские эксперты выезжали в Казахстан для обсуждений.

Ранее Minval.az опубликовал анонимное письмо с объяснительной запиской, написанной капитаном Паладичуком. В документе утверждается, что он получил по телефону приказ на уничтожение пассажирского самолёта AZAL Embraer E190, следовавшего из Баку, и дал команду на запуск ракеты. Этот инцидент, по заявлению, произошёл 25 декабря 2024 года в небе над Грозным. Вместе с объяснительной Minval также опубликовал видео, на которой дважды звучит команда «Огонь!».

Комментируя публикацию Minval.az, Авазов отметил: «Все материалы, опубликованные в прессе, немедленно изучаются следствием, передаются в соответствующие инстанции и тщательно проверяются. Уточняются источники информации».