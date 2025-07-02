В Генпрокуратуре создана масштабная следственная группа для расследования уголовного дела, связанного с убийством азербайджанцев в России.

Об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов во время пресс-конференции по поводу возбуждения уголовного дела в связи с убийством азербайджанцев в России.

По его словам, российские оперативно-розыскные структуры задержали не менее 14 человек, из них 12, за исключением двух, являются гражданами Азербайджана. Установлено, что в отношении 7 из них применялось физическое насилие.