Президент США Дональд Трамп просил свернуть расследование того предположения, что супруга главы Франции Эммануэля Макрона Брижит ранее могла быть биологическим мужчиной.

Об этом на своем YouTube-канале заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

По ее словам, президент Франции во время визита в Вашингтон лично обратился к Трампу с просьбой повлиять на журналистку. Вскоре после этого Трамп позвонил Оуэнс, и стал убеждать журналистку, что Брижит Макрон является настоящей женщиной, так как он видел ее вблизи. Президент США отметил, что не хочет портить отношения со своим французской коллегой.

Оуэнс не согласилась с Трампом и стала доказывать ему, что Брижит Макрон обращалась к врачу, который специализируются на смене пола. Трамп, в свою очередь, предложил ей сделку. Если журналистка не будет дальше проводить расследование, то он оплатит ей интервью.