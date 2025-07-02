Лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахин Шихлинский и его сын Мутвали Шихлинский вышли на свободу.

Мутвали Шихлинский заявил, что его вместе с отцом освободили вскоре после задержания, сообщает АПА.

«Я считаю, что это превышение полномочий. Я подумал сначала, что это нападение, был напуган и сдал назад. Потом нас вытащили из автомобиля. Я пытался объяснить, что мы оба адвокаты, узнать, почему нас задерживают. В ответ сказали молчать. Через 3-4 минуты меня отпустили, а отца увезли в следственный комитет Свердловской области», — отметил Мутвали Шихлинский.

«Я не понимаю, на каком основании свидетеля таким образом решили доставить в СКР. Я считаю, что это превышение полномочий, незаконные действия в нашем отношении. Я не знаю, какие травмы отец получил, у меня только небольшая травма ноги», — добавил он.

По его словам, статус Шахина Шихлинского не изменился: он до сих пор находится в качестве свидетеля по по делу об убийствах Юниса Пашаева (2001 год) и Икрама Гаджиева (2011 год).