Отношения между Россией и Азербайджаном существенно охладели. По факту это означает, что у Москвы больше нет значительного влияния на Южном Кавказе.

Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

«Это не означает кардинального изменения политики Азербайджана, но налицо существенное охлаждение. Тем более что оно проявляется уже как тенденция. Потому что несколько месяцев назад уже было заметное охлаждение, связанное с тем, что россияне сбили азербайджанский гражданский самолет и не извинились за это, не взяли на себя ответственность», — приводит слова политолога РБК.

По его мнению, в России национальные меньшинства, особенно кавказские и центральноазиатские, воспринимаются как внутренняя проблема. Во время облавы в Екатеринбурге на граждан Азербайджана проявилась чрезмерная агрессия.

«Тот факт, что одновременно погибли два человека во время задержания и обысков и еще большая группа пострадала, явно свидетельствует о жестоких методах. В Баку это восприняли как антиазербайджанский шаг», — считает политолог.

Он отметил, что президент Ильхам Алиев отреагировал достаточно жестко.

«Ослабление России на Кавказе, на Ближнем Востоке, в принципе, отвечает интересам Азербайджана. И вот такие смелые и достаточно жесткие действия со стороны Азербайджана — это тоже признак того, что Азербайджан не боится поступать таким образом по отношению к России», — считает он.

В то же время, со слов Фесенко, разрыва отношений между двумя странами не ожидается. Он считает, что это лишь «временная коррекция». «Ну и, безусловно, это признак ослабления влияния России на Южном Кавказе, на постсоветском пространстве», — добавил он.