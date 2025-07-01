1 июля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

На состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем адвокат Рубена Варданяна Авраам Берман обратился в суд. Он сообщил, что 23 июня судебная коллегия предоставила ему и его подзащитному возможность ознакомиться с протоколами и что они уже ознакомились с протоколами судебных заседаний, состоявшихся 13 и 17 февраля текущего года. В настоящее время сторона защиты желает ознакомиться с решением, принятым на подготовительном судебном заседании и зафиксированным в протоколе. Одновременно защита просит выдать им выписки решений по поданным в указанные даты ходатайствам.

Подсудимый Рубен Варданян поддержал обращение своего адвоката.

Судья Зейнал Агаев отметил, что суд и ранее создавал все необходимые условия для ознакомления подсудимого и его защитника с интересующими их документами и продолжит это и в дальнейшем.

После этого в суде были заслушаны показания потерпевших и их законных представителей по фактам преступлений, совершенных в результате агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Первым дал показания Абсаладдин Кёкляров, признанный законным представителем потерпевшего — своего брата Серхана Кёклярова. Он рассказал, что его брат был ранен в Агдере в результате огня, открытого остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, и скончался в госпитале через пять дней.

Затем дал показания Таир Гасымов, признанный законным представителем своего сына Гаджиали Гасымова. Он заявил, что его сын был ранен снайперским выстрелом близ города Ханкенди, находился в коме в Республиканской нейрохирургической больнице и скончался спустя четыре месяца.

Потерпевший Мирзагасан Сафаралиев заявил, что получил огнестрельное ранение в Агдаме в результате выстрела, произведенного противником из огнестрельного оружия. Отвечая на вопрос начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по защите государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевший отметил, что в тот момент также были ранены еще пятеро находившихся поблизости человек, один из которых погиб от снайперского выстрела.

Потерпевший Асиман Джафаров также сообщил, что получил ранение от снайперской пули в Агдаме.

Потерпевший Санан Гусейнов, отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, сообщил, что в Агдамском районе в результате огня, открытого противником, он и несколько человек рядом с ним были ранены, а некоторые погибли.

Другой потерпевший, Хагани Аббасов сообщил, что был ранен в Агдамском районе в результате огня, открытого остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Потерпевший Эльтун Мамедов в своем показании сообщил, что получил ранение в результате разрыва мины, выпущенной противником из миномета в направлении села Ханабад Агдамского района.

Ибрагим Гусейнов в своем показании отметил, что получил осколочное ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного противником в Ходжавендском районе.

Потерпевший Арастун Муфталиев сообщил, что получил ранения в результате огня, открытого остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Давший показания Эльчин Пычахов сообщил, что был ранен в направлении Ходжавенда в результате выстрела из огнестрельного оружия, и что его лечение до сих пор продолжается.

Потерпевший Рашад Алиев в своем показании сообщил, что получил ранение в результате снайперского огня, открытого противником в направлении Ходжалы, и что в тот момент также пострадали Тофиг Османлы и Алтай Ахадов.

Хамза Махмудов заявил, что, находясь в Ходжалы, получил ранение в результате взрыва артиллерийского снаряда, который разорвался поблизости.

Другой потерпевший Азад Мамедов в ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой сообщил, что был ранен в результате взрыва минометного снаряда в селе Халфали Шушинского района.

Потерпевший Турал Алиев сообщил, что получил ранение в Кяльбаджаре в результате взрыва гранатометного снаряда. Он добавил, что в связи с полученными травмами был прикован к постели в течение шести месяцев.

Потерпевший Зюльфю Гасымов заявил, что получил ранение в направлении Кяльбаджара в результате широкомасштабной провокации, осуществленной остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями. В ответ на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева он сообщил, что в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником в тот момент, один человек погиб, а несколько были ранены.

Потерпевший Санан Мехтиев сообщил, что получил ранение в результате обстрела, открытого армянскими военнослужащими.

Нурлан Зейналов заявил, что был ранен в левую ногу в результате огня, открытого противником в Ходжалы.

В своих показаниях Шамси Набиев отметил, что получил ранение в результате артиллерийского обстрела в Ходжавенде.

Другие потерпевшие — Рахид Джафаров, Самир Новрузов, Асиман Маммедрзаев, Джейхун Батыев, Мамедтаги Рустамов, Айдын Танрывердиев и Валех Мирзалиев — в своих показаниях заявили, что получили ранения в результате обстрелов, открытых остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Потерпевший Рахид Джафаров, отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, заявил, что получил ранение в результате снайперского обстрела на территории села Джанятаг Агдеринского района.

Гюльоглан Амирасланов в своих показаниях сообщил, что получил ранение в результате взрыва противотанковой управляемой ракеты «Фагот», выпущенной противником в Ходжавендском районе.

Потерпевший Кямран Гасанов отметил, что получил ранение в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями вблизи него на территории села Алиагалы Агдамского района. Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, он отметил, что Аллахверди Сафиев и Эльнур Керимов, находившиеся возле него, погибли.

Потерпевший Ифтихар Абдуллаев заявил, что был ранен в Кяльбаджарском районе в результате обстрела, открытого остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Рахиб Мамедов заявил, что получил ранения в Кяльбаджаре в результате открытого противником обстрела из тяжелой артиллерии.

Другие потерпевшие — Рахил Халилов, Турал Самедов, Ямин Мамедов и Эльгюн Мусаев в своих показаниях сообщили, что получили ранения в результате обстрелов, открытых остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в различных направлениях.

В ходе судебного процесса также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное судебное заседание назначено на 8 июля.