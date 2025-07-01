Президент США Дональд Трамп считает невероятно успешными американские удары по ядерным объектам Ирана. Он подтвердил это, отвечая на вопросы о предстоящем визите премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в США в беседе с журналистами.

«Мы будем говорить о многом. Как, например, о нашем огромном успехе в Иране. Мы добились невероятного успеха, такого ни у кого не было много-много лет», — заявил Трамп.

«Теперь можно использовать слово «уничтожение», — полагает американский лидер. Он имел в виду иранские ядерные комплексы, подвергшиеся американским бомбардировкам.

«Это было уничтожено», — убежден Трамп.