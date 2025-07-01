В Ширванском канале, проходящем через село Гарасу Гаджигабульского района, а также Карабахском оросительном канале, проходящем через село Салманбейли Агджабединского района, утонули два человека.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту происшествий привлечены водолазно-поисковые группы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время поиски предположительно утонувших Салахова Сулеймана Ханахмед оглу (1934 г.р.) и Амирова Анара Рашад оглу (2008 г.р.) продолжаются.

По предварительным данным, 17-летний житель села Салманбейли А.Амиров находился в состоянии алкогольного опьянения.