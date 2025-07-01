В России набирает обороты националистическая кампания ненависти в отношении нерусских – осуществляется физическое и моральное насилие, оказывается всяческое давление посредством политических и социально-экономических инструментов. Азербайджанцы, узбеки, кыргызы, туркмены становятся жертвами открытой дискриминации и нападок. Именно с таким бесчеловечным отношением столкнулись азербайджанцы в Екатеринбурге, которых российские правоохранители избили во время задержания на фоне разбирательства в рамках уголовного дела 24-летней давности. В результате пыток и избиений скончались двое, есть много пострадавших. В ход шла не только физическая расправа, но и действия оскорбительного и уничижительного характера.

На тему распространения в России демонстративного шовинизма и неприкрыто фашистской идеологии, которые стремительно ширятся на фоне все более очевидного внешнего и внутриполитического кризиса РФ, Minval.az поговорил с казахстанским публицистом и активистом Арманом Шораевым.

— Каковы цели и причины такой националистической линии поведения, ведь союзников у РФ осталось не так много?

— Хотелось бы начать с того, почему Россия решилась напасть на Украину в феврале 2022 года. План Путина состоял в том, чтобы взять Киев за три дня и за неделю — Украину, а из более 40 млн украинцев сделать как минимум 30 млн будущих этнических русских. Но план провалился. В самом начале войны я говорил, что целью Путина было именно это — увеличить число славян за счёт Украины. Как видно, зубки они свои обломали.

И тогда, и теперь Россия столкнулась с неутешительной статистикой, которая свидетельствует о том, что число представителей русского этноса уменьшается в гигантских масштабах. А после войны эта ситуация усугубилась, поскольку Россия уже потеряла больше миллиона людей — убитыми и ранеными.

Получившие ранения на войне в Украине уже не репродуктивны, а те, кто могли бы дать потомство, просто сбежали из страны. Помимо того, в так называемых исконно русских областях РФ — Ярославле, Твери, Нижнем Новгороде и прочих губерниях, где в основном преобладает русский этнос, мы видим, что число русских жителей нещадно сокращается.

Тут есть и обратная статистика, которая связана с тем, кто представляет этносы азиатских и кавказских республик. В той же России самое большое число детей рождается в Башкортостане, Татарстане, республиках Кавказа, в том числе и среди представителей азербайджанской диаспоры, которая традиционно десятилетиями очень активно участвовала в политической и социально-экономической жизни РФ.

Конечно же, власти видят самую большую угрозу именно в том, что число русских людей сокращается, и, наоборот, азиатских и кавказских — растёт. И в определённый момент времени может получиться так, что русские у себя на родине станут национальным меньшинством. Это может случиться в течение уже двух-трёх поколений. Думаю, что Кремль решил притормозить этот естественный процесс искусственным образом — за счёт гонений и этноцида.

— С какими последствиями может столкнуться Россия, продолжая проводить насильственную ассимиляцию? О чём должны задуматься граждане РФ — представители нетитульных наций?

— Другая цель этих гонений заключается в том, что в отсутствие успехов на фронте, больших и малых побед Кремлю нужно что-то вскармливать своему народу.

У российских властей всегда кто-то виноват: то пиндосы, то англосаксы, то ещё кто-то… Сейчас, думаю, что спекуляция идёт внутри страны на теме гастарбайтеров, всевозможных «чурок» и прочих, как они нас называют. Мы видим эту неприглядную картину уже не первый год, а в последние месяцы это всё приняло уродливые формы. Путин желает показать, что он — борец за права русского народа, за его будущее. Это именно та повестка, которую когда-то скушали граждане Германии, позже ставшей фашистской. То же самое сегодня происходит в России. Она всё больше скатывается к режиму, который будет ещё хуже, чем фашистский.

Если у Гитлера главными врагами были евреи, то у русских были сначала пиндосы, англосаксы, украинцы, а теперь они переключились на представителей тюркских народов. Думаю, что тем самым Кремль быстрыми темпами роет себе могилу. После всего этого российское государство вряд ли сможет существовать.

— Ощущение, что вернулись «законы и порядки» криминальной России. Такой имидж себе стремится вернуть РФ? Для чего?

— Видимо, Путин пытается поставить себя на один уровень со Сталиным, хочет переплюнуть Потсдам, Ялту, Тегеран, став эдаким вершителем судеб, который восседал между Черчиллем и Рузвельтом. Времена за 80 с лишним лет сильно изменились — Путину не светит ни Потсдам, ни Тегеран, ни Ялта. Поэтому он и ведёт себя подобным образом, и все его действия — это агония. Он прекрасно понимает, что власть ему терять нельзя, поскольку любой его преемник сдаст его лиге демократических стран мира во главе с США. У Кремля открылись глаза на то, что тот же господин Трамп, который пытался с ним заигрывать и завершить войну, на самом деле не является ни союзником, ни другом, а даже антагонистом Путина. На сегодняшний день они ведут себя так, как вела бы себя обезьяна с гранатой. Например, недавно мы видели, как экс-президент этой страны Медведев угрожал передать Ирану ядерное оружие, а после мягкой, но очень твёрдой реакции Трампа тут же забрал свои слова обратно. Конечно же, то, что делает сегодня Кремль — это цугцванг, когда каждый последующий шаг и действие только ухудшают его позицию.

— Карательные меры против азербайджанцев в Екатеринбурге выглядят слишком показательными. Сбитый азербайджанский самолёт, массированные кибератаки российских хакеров, депортация азербайджанского депутата с запретом на въезд, а теперь и убийства в Екатеринбурге — это звенья одной цепи. Какой месседж этим гнусным методом Москва хочет донести до Баку?

— Месседж, который Россия пытается передать Азербайджану, не имеет никакого смысла — это просто ревность и невозможность России влиять на процессы. Россия никак не может смириться с тем, что бывшие советские республики, которые когда-то всецело зависели от Москвы и её решений, могут быть самостоятельными. Россию бесит, что Азербайджан смог защитить свою независимость и показательно через почти 30 лет вернул свои территории.

Конечно же, Кремль бесит и то, что недавно в Стамбуле встречались Эрдоган и Пашинян. Понятно, что без согласия Азербайджана таких переговоров не было бы. Если Азербайджан и Турция совместными усилиями смогут забрать из-под влияния России ещё и Армению, которая всегда считалась её верным вассалом, то сбудется самый страшный сон Кремля, когда Зангезурский коридор объединит все страны Турана, а также может легко отрезать Иран от Азербайджана, отрезать Россию от Большого Кавказа. Российский президент всё это понимает, и его действия, и действия его окружения — это следствие великорусского шовинизма и ненависти к другим этносам.

То, что силовики с оружием в руках убивают задержанных, у которых на руках наручники, — это переходит не только любые мыслимые законы и нормы, но и человеческую мораль. Это нельзя назвать даже низостью и подлостью. Это этноцид, месть азербайджанцам за то, что они посмели быть хозяевами на своей земле. Азербайджан не лез в Россию, не убивал русских людей за то, что у них голубые глаза и русые волосы. Также этого не делали узбеки, казахи, туркмены, потому что в нашей культуре нет такого. Это была показательная порка.

— Россия признаёт ошибки?

— Очевидно, что Россия не хочет признавать того, что именно её косоглазые военные сбили гражданский азербайджанский самолёт. Не признает даже под тяжестью всех доказательств, которые будут предъявлены международным сообществом. Как она не признала свою причастность к сбитию малазийского «Боинга».

Убийство азербайджанца для казаха — это убийство его брата. Мы сопереживаем и сочувствуем. Надеемся, что каждый, кто принимал участие в этих убийствах, будет наказан.