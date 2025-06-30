На суде в Баку над подозреваемыми в терроризме армянами для дачи показаний был приглашен обвиняемый Аркадий Гукасян. Государственный обвинитель Генпрокуратуры Фуад Мусаев задал ему вопросы.

В своих ответах А. Гукасян сообщил, что в период, когда он был «руководителем» так называемого режима, там существовали мелкие сельскохозяйственные и промышленные предприятия, а также рассказал о деятельности крупной компании Base Metals. «Компания, осуществлявшая разведочные работы, получала приоритетное право на разработку соответствующих месторождений. Дело в том, что геологоразведочные работы проводила исключительно компания Base Metals, и именно поэтому она получила приоритетное право на разработку этих участков. В тот период не было другой компании, желающей работать в этом направлении. Это была единственная компания», — отметил А. Гукасян.

Он сообщил, что компания Base Metals начала свою деятельность на суверенных территориях Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении, в 2001 или 2002 году и добывала медь с месторождения «Хейвалы» до 2012 года.

Что касается суммы инвестиций компании в месторождение, то обвиняемый сказал:

«Точно не могу сказать, но вкладывались десятки миллионов. Если не ошибаюсь, там работало около 2 тыс. сотрудников. «Поступления в бюджет» составляли довольно крупную сумму. Директором компании был Мкртумян (имеется в виду Артур Мкртумян), а владельцем — Валерий Меджлумян».

А. Гукасян также отметил, что добытая медь вывозилась в Армению.

Обвиняемый сообщил, что в 2012 году медь на месторождении «Хейвалы» закончилась, однако компания продолжала деятельность в этом и других направлениях.

Он рассказал также о деятельности армянского бизнесмена швейцарского происхождения Вартана Срмакеша на территории так называемого режима. По его словам, тот был владельцем Artsaxbank и Armswissbank в Армении. Кроме того, он был руководителем предприятия в Ханкенди, где работало около 20-25 человек. Этот бизнесмен также организовал рыбное хозяйство на территориях Азербайджана, некогда оккупированных Арменией.

Говоря о деятельности мобильного оператора так называемого режима — «Карабах Телеком», обвиняемый сказал, что его владельцем был ливанский армянин: «Тогда они работали в Армении и вкладывали в нас инвестиции».

Он также сказал, что в 2020 году вместе с Бако Саакяном встречался в бункере с Араиком Арутюняном: «Араик Арутюнян сказал: вы должны донести до руководства Армении и просить его сделать все возможное, чтобы остановить эту войну. Это была не только просьба Араика Арутюняна, многие люди подходили к нам и просили об этом».

Обвиняемый сказал, что 18-20 октября вместе с Б.Саакяном поехал в Иреван, где встретившись с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщил ему о просьбах: «Мы просили его сделать все возможное, чтобы остановить эту войну».

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, А. Гукасян сообщил, что будучи «руководителем» так называемого режима, являлся членом Попечительского совета общеармянского фонда Hayastan (этот фонд был создан в 1992 году указом президента Армении Левона Тер-Петросяна — ред.).

Он добавил, что в состав Попечительского совета фонда входили президент Армении, премьер-министр, председатель парламента, министр финансов, два католикоса, руководители известных армянских диаспорских организаций и другие (всего 30-40 человек). Он также рассказал о работе, проделанной фондом на территориях Азербайджана, которые некогда были оккупированы Арменией. Сюда входят прокладка дороги, соединяющей Армению с так называемым режимом, строительство школ и т.д. Обвиняемый заявил, что средства для фонда были собраны посредством телемарафонов, что он сам также участвовал в них. По его словам, телемарафоны проводились в США (Лос-Анджелесе), Франции (Париже), Германии, Австрии, Швейцарии: «Люди через телемарафоны делали пожертвования, один давал 5 долларов, второй — 10 тыс. долларов, а кто-то — 50 тыс. долларов».

A. Гукасян подтвердил, что в 2001 году был принят десятилетний стратегический план по заселению территорий Азербайджана, некогда оккупированных Арменией. Однако он утверждал, что это решение было принято с целью возвращения тех, кто покинул территорию так называемого режима. При этом обвиняемый признал, что на территорию так называемого режима приезжали для постоянного проживания из Армении.

В суде был также изучен обнаруженный во время осмотра квартиры А. Гукасяна документ на армянском языке — карта, связанная с заселением территорий Азербайджана, некогда оккупированных Арменией. Здесь указаны различные территории и количество семей, жителей.

Отвечая на вопросы прокурора, А. Гукасян сказал, что не помнит такого документа и добавил: «Этот документ не моего периода. Возможно, это документ 2015-2016 годов».

Судебный процесс будет продолжен 3 июля.