Прошло судебное заседание по уголовному делу экс-директора и заведующих отделениями, обвиняемых в связи с пожаром в Республиканском перинатальном центре, в котором погибли 7 новорожденных.

Со свидетельскими показаниями выступила начальник отделения Республиканского перинатального центра Марьям Рзаева, сообщает АПА.

Она заявила, что является начальником отделения терапии новорожденных в центре, и в то время, когда произошел пожар, была в отпуске: «В 2021 году я исполняла обязанности директора центра. А до меня директором была Севиндж ханум. Все меры безопасности были приняты. Впоследствии структура была изменена. Сотрудника были даны разъяснения по этому поводу, обновлены их трудовые договоры. После прихода Мехрибан ханум я стала начальником отделения».

Она отметила, что в отделении было 20 коек: «После прихода Мехрибан ханум количество палат для пациентов было увеличено до 4. Поэтому рядом с кюветами были подключены дополнительные провода. Я объясняла, что подключать к проводам дополнительное оборудование неправильно. Потому что электричество работало 24 часа в сутки. Мехрибан ханум лично контролировала всё».

Затем Марьям Рзаева ответила на вопросы обвинения. Она поведала, что после прихода Мехрибан Абасгулиевой количество палат было увеличено до 4, но обслуживающий персонал работал в прежнем порядке. По ее словам, хотя в отделении было 20 коек, принимали 30-40 пациентов: «Много обращений поступало и в то время, когда я была директором. Но я не принимала их. Я направляла их в другие родильные дома. Наша работа была очень тяжелой. Поэтому мы принимали столько больных, сколько могли себе позволить. Мы видели, что 20 коек заполнены, и больше не принимали пациентов. Мы отправляли их в другие больницы и делали это не самовольно. Мы сообщали о новых обращениях в TƏBİB, и обеспечивалась госпитализация пациентов в другие больницы».

Марьям Рзаева добавила, что у них не было возможности самостоятельно купить кювезы, их присылали из TƏBİB: «Мы заказывали, и TƏBİB присылал их нам».

Процесс продолжится 28 июля.