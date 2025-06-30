Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых доставлены в отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Клинического медицинского центра при Министерстве здравоохранения для проведения экспертизы.

21:16 Тела братьев, ставших жертвами жестокой расправы в Екатеринбурге, переданы их родственникам. Тела пройдут экспертизу, а завтра в Агджабеди состоится их погребение.

20:38 Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые были с особой жестокостью убиты в Екатеринбурге, доставлены в Азербайджан.

Тела были доставлены самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», они вскоре будут переданы родственникам, уточняет АПА.