30 июня 2025 года состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета, на котором принято соответствующее решение.

На заседании утвержден верхний предел цен на 207 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию, снижен верхний предел цен на 3 лекарственных средства, и изменен верхний предел 79 лекарственных средств, передает АПА.

Полный список лекарственных средств, на которые утвержден верхний предел цен, размещен на сайте Тарифного совета www.tariff.gov.az в рубрике “Лекарственные средства” http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf