В ночь на 29 июня Украина подверглась одному из самых масштабных комбинированных ударов со стороны российских войск. Комбинированный удар представлял собой применение не менее 477 дронов, а также 60 ракет разных модификаций. Всего по территории Украины было применено 537 воздушных средств поражения.

Большая часть этих средств была перехвачена, но те, которым удалось обойти системы ПВО, поразили отнюдь не военные объекты, а гражданские, что стало очередной верификацией военных преступлений России против Украины. В свою очередь, этот массированный удар не имел сколь-нибудь существенного воздействия на фронт. Российское командование значительно катализировало налёты по территории Украины именно в июне, уже применено более 5 400 дронов и более 250 ракет. Такая резкая катализация совпала с проведением российскими войсками наступательной летней кампании, на которую Владимир Путин возлагал большие надежды и в ряде своих интервью не переставал на протяжении всего месяца делить шкуру неубитого медведя, намекать на “присоединение”/захват новых областей.

Но неприятная для путинской власти правда заключается в том, что летнее наступление российских войск проваливается, и свой провал они вымещают на тыловой Украине, террором гражданского населения и не только.

Провал в зоне боевых действий

Летнее наступление российских оккупационных войск (РОВ) стартовало в конце мая и в настоящее время завершена первая фаза этой операции. За июнь российские войска по всей территории Украины захватили немногим больше 480 км², при этом потери РОВ превысили 32 тысячи человек. На первый взгляд, захват 480 км² сложно назвать провалом, ведь это территории, которые российским войскам удалось оккупировать, но в действительности, эти территории не решают какой-либо оперативной и даже оперативно-тактической задачи. Практически все продвижения РОВ носят исключительно тактический характер, преимущественно в полевых условиях и по небольшим сёлам.

Настоящим позором в начале летней кампании стала ситуация на стыке Покровского и Константиновского направлений. Здесь командование РОВ сосредоточило 8-ю Общевойсковую армию с двумя дивизиями 20-й и 150-й МСД. Эта армия должна была усилить и подсобить 51-й ОВА, которая увязла в боях за Торецк, который по планам должен был быть оккупирован к концу 2024 года, а бои за него продолжаются до сих пор. Но случилось так, что сейчас именно выдохшаяся 51-я ОВА отправляет свои бригады на подкрепление 8-й ОВА, понёсшей в течение полутора месяцев тяжелейшие потери, не выполнив даже половины поставленной задачи.

Не меньшим провалом завершилось создание “буферной зоны” РОВ в Сумской области. На сегодняшний день наступление РОВ в этой зоне захлебнулось и сами же российские так называемые «военкоры» признают, что потери в Сумской области у Курской группировки катастрофические. А как всё пафосно начиналось, и Путин даже намекал на оккупацию Сум.

В течение всего июня российская пропаганда раздувала тему захвата российскими войсками Днепропетровской области, вплоть до Павлограда и Днепра, неоднократно манипулируя информацией о том, что им удалось зайти и закрепиться на территории области. Это несоответствует действительности, несмотря на то, что в направлении Днепропетровской области оперирует самая боеспособная российская танковая дивизия – 90-я.

Не меньшим провалом для российских войск остаётся Часов Яр, город – входные ворота в Константиновку, на направлении которого бои ведутся более двух лет, а в самом городе — более полутора лет! Более полутора лет российские войска не могут захватить важный, я бы даже сказал, ключевой для них город на направлении и, судя по начальной фазе летней наступательной кампании, ситуация для россиян в этом городе кардинально не поменялась.

В свою очередь потери летней наступательной кампании оказались для РОВ настолько велики, что Москва снова отправила своих эмиссаров на поклон к Ким Чен Ыну выпрашивать северокорейских штурмовиков. То есть Россия доведена до такого состояния истощения, что не может самостоятельно справиться с Украиной на поле боя. И это без учёта того, что именно в июне была проведена блестящая операция “Паутина”, лишившая РФ десятков стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков и нанёсшая колоссальные репутационные потери российским спецслужбам.

Провалы компенсируются террором

В России традиционно все провалы компенсируются террором и масштабирование ударов по тыловой Украине — очередное тому доказательство. Российский режим абсолютно аморальный в своих действиях и договоронепригодный. Российская власть настолько увязла во лжи и страхе перед собственным крахом, что пытается все очевидные провалы залить кровью и насилием. При этом это касается не только Украины, но и внутренней ситуации в России.

В настоящее время, дабы отвлечь внимание от провалов в зоне боевых действий и приходящем даже к наиболее зомбированным гражданам России понимании того, что их “СВО” явно идёт не по плану, в РФ катализируется межнациональная неприязнь и, находят россиянам других внутренних и внешних врагов.

В России наблюдается не только одно из самых высоких проявлений в медиа и в обществе шовинистических настроений, но и преследование мигрантов с других стран с целью их принудительной мобилизации и отправки на войну в Украину.

Не так давно, 20 мая, на Петербургском “международном” юридическом форуме (ПМЮФ), глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин отчитался о том, что в результате проводимых в России рейдов среди мигрантов с начала года было задержано 80 тысяч натурализованных россиян, из которых 20 тысяч уже отправлены в зону боевых действий в Украине. То есть глава СК РФ открыто, без стеснения, с бахвальством говорил о намеренном преследовании мигрантов, приезжающих в страну, с целью отправки их на войну в Украину!

Конечно, такие действия СК РФ обусловлены низкой добровольной мобилизацией самих россиян и высокими потерями в зоне БД, но никто не может принудительно заставлять человека ехать воевать в другую страну, а фактор принуждения фиксировался здесь неоднократно.

Кроме того, российское руководство намеренно подрывает и ухудшает отношения с соседними странами, демонизируя их и выставляя потенциальными антагонистами. Это помогает сохранять внутри самой России миф о том, что страна окружена врагами, источающими угрозу, что помогает оправдывать кровавую войну в Украине и отвлекать внимание перепуганного населения от процессов обнищания.

Выводы: Россия — страна-террорист и после долгих лет мимикрии она всё активнее и явнее демонстрирует свою истинную сущность. При этом всегда, когда у России что-то идёт не по плану, она руководствуется инструментом террора. Когда соседние государства демонстрируют успешность во внутренней и внешней политике, движутся по направлению регионального доминирования и независимой политической позиции – в России сразу же запускаются сценарии террора. Поэтому те признаки, которые демонстрирует Россия через свои аморальные и преступные шаги по отношению к соседним государствам и даже своим гражданам, говорят о том, насколько она не уверена в своём будущем и стабильности. Насколько она в действительности слаба.