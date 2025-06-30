В соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества на 2025 год между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, в Баку состоялась встреча между сотрудниками министерств обороны двух стран.

Как сообщили в Минобороны, на встрече в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны казахстанским гостям провели брифинг о программе Концепции оперативных возможностей (КОВ) в Азербайджанской армии, реформах в системе военного образования, и применении системы планирования, программирования и бюджетирования в рамках оборонного планирования.

Гости ознакомились с применением стандартов НАТО в азербайджанской армии в батальоне КОВ и дана информация о подразделениях КОВ. Гости также ознакомились с оружием и техникой.