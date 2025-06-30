В Москве — очередной пропагандистский ляп. Читать мораль Азербайджану пытаются все, кому не лень. Причём делают это с одной целью — отвлечь внимание от сути происходящего, дезориентируя простого читателя или слушателя. Возьмём, к примеру, некую Марию Ахмедову — «широко известную в узких кругах» писательницу, а заодно и пропагандистку, внесённую в санкционные списки Евросоюза и даже нейтральной Швейцарии за поддержку российской агрессии против Украины.

Эта неуважаемая мадам решила прочитать мораль Азербайджану и его руководству: как это так — в Баку посмели вступиться за своих соотечественников в Екатеринбурге? Да ещё отменить российские культурные мероприятия? Как уверена мадам Ахмедова, в Баку «спешат», не дожидаясь расследования, как и в случае с самолётом, и язвительно добавляет: а когда, мол, выяснится, что эти граждане — действительно криминал, в Баку промолчат. А затем начинается дешёвое чтение морали: «Откуда такая святая вера в то, что выходцы из Азербайджана не могут совершать преступления? Или тут просто вера в то, что азербайджанскую диаспору, членами которой являются задержанные, трогать нельзя? А вот почему Азербайджан не делает замечания своим гражданам, проживающим у нас, когда они нарушают закон?»

Ну что же, придётся кое-что разъяснить мадам Ахмедовой и тем, чьи установки она, как домашний попугайчик, старательно повторяет. Прежде всего — следить за правопорядком на территории России — это обязанность правоохранительных органов России, а не Азербайджана, не Таджикистана, не руководства диаспор и т. д. Так что фразы типа «почему Азербайджан не делает замечания своим гражданам, проживающим у нас, когда они нарушают закон?» лучше сразу запрятать… скажем так, в самый дальний и тёмный угол. Если правоохранительные органы РФ с правопорядком на своей территории не справляются, то не стоит перекладывать вину на диаспору, на соседние с Россией страны или ещё на кого-нибудь. Но куда важнее другое. Напомним официальную версию: российские правоохранители вдруг возобновили расследование убийства, совершённого более 20 лет назад. Задержаны 50 человек! Причём среди них — те, кому на момент совершения этого убийства было три–четыре года! Российские правоохранители полагают, что четырёхлетние малыши могли быть соучастниками? И они через 25 лет смогут дать какие-то ценные показания? Но самое главное — уже при задержании два человека погибают, причём, по словам очевидцев, умирают в результате пыток. И кто преступник? Азербайджанцы, чья вина не доказана за 24 года? Или российские, прости господи, «правоохранители»?

Одно только это — уже красноречивое свидетельство того, что происходящее в Екатеринбурге не имеет ничего общего с расследованием уголовных преступлений. Это — репрессии по национальному признаку. Давление на азербайджанцев и на Азербайджан. Тем более что трагедия в Екатеринбурге произошла на фоне масштабной антиазербайджанской кампании. Начиная от тявканья российских пропагандистов и заканчивая гибридной кибератакой на нашу страну.

И что же — в Москве полагали, что Россия будет устраивать подобные провокации, а в Баку будут по-прежнему аплодировать российским артистам? И вообще вести себя так, как будто ничего не происходит? Представьте себе: судьбы наших соотечественников за рубежом для нас не безразличны. Особенно когда их права нарушаются столь грубо, цинично и бесстыдно.

Тем более непонятно — а вернее, даже слишком понятно — почему мадам Ахмедова так истерит по поводу реакции Азербайджана на сбитый российской ПВО гражданский лайнер AZAL. Если кто забыл: есть пробоины на фюзеляже, в задней полусфере, с краями, загнутыми вовнутрь, которые никак не могли получиться в результате «взрыва кислородного баллона», «столкновения с птицами» или, например, с боевыми комарами. Есть поражающие элементы ракеты от «Панциря», обнаруженные и в корпусе лайнера, и в телах погибших и раненых пассажиров и членов экипажа. Наконец, есть отчёт Минтранса Казахстана: лайнер разбился в результате «внешнего воздействия». То есть был сбит. Так результатов какого расследования, по мнению мадам Ахмедовой, Азербайджан должен был ждать? Российского, которое ещё даже не начиналось?

Другое дело, что московский «болтающий класс» — от депутатов Госдумы до персон вроде мадам Ахмедовой — просто не ждал от Азербайджана такой жёсткой и принципиальной позиции. Там были уверены, что в Баку согласятся с российской версией, похоронят своих погибших и ничего не станут требовать. Ошиблись. Просчитались. Точнее, пардон, обломались. И теперь «бьют посуду» в социальных сетях — с брызганием слюной и оскорблениями. И самое главное — не могут вербализовать собственных требований. Признаваться, что в ответ на самостоятельную и независимую политику Азербайджана их «жаба давит», как-то не с руки. Вот и пытаются натянуть сову на глобус. Вернее, даже не сову, а ту самую имперскую «жабу». С предсказуемым результатом.

И, наконец, ещё одно обстоятельство. Можно выпустить хоть десяток, хоть сотню пропагандистов с заданием — погромче тявкать на Азербайджан и высшее руководство нашей страны. Но это, как бы помягче выразиться, реакция не в масштабе. За три десятка лет после распада СССР между Баку и Москвой «искрило», но до отмены культурных мероприятий и визита вице-премьера дело дошло впервые.

Нынешний кризис вполне можно назвать беспрецедентным. И что — в Москве действительно полагают, что после сетевых истерик Ахмедовых в Баку тут же сменят свою политику на 180°? Забудут и про сбитый самолёт, и про репрессии против своих соотечественников, и про кибератаку? Если так, то стратегическое планирование в России находится… Нет, не ниже плинтуса, а на уровне мадам Ахмедовой. А ещё это тот случай, когда попытки вести против нашей страны «информационную войну без правил» демонстрируют только отсутствие аргументов и неумение выстроить адекватный ответ в нынешней действительно непростой для отношений двух стран ситуации. А эти отношения, напомним ещё раз, — улица с двухсторонним движением.