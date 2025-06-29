Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые были жестоко убиты силовиками в ходе рейда в Екатеринбурге, завтра будут доставлены в Азербайджан. Об этом информирует Report со ссылкой на источники.

Уточняется, что тела будут доставлены в Баку рейсом «Уральских Авиалиний».

«В настоящее время в Генконсульстве Азербайджана в Екатеринбурге проводится соответствующая работа, готовится документация», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, Сейфеддин Гусейнли, брат Гусейна и Зияддина Сафаровых, заявил следующее: «Мы поддерживаем связь с Генконсульством Азербайджана в Екатеринбурге. Сказали, что завтра, 30 июня, тела обоих моих братьев – Гусейна и Зияддина Сафаровых – должны быть доставлены в Азербайджан».

«Точное время неизвестно. Ждем информации от Генконсульства относительно авиарейса и времени вылета самолета», — приводит АПА его слова.