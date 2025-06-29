Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге силовиками, подвергся пыткам. Об этом заявил адвокат задержанного Илькин Амиров, слова которого приводит местный «Четвертый канал».

Он отметил, что в отношении А.Гянджиева были допущены пытки электрошокером и тяжелыми предметами.

«Он даже находился в больнице из-за побоев. Считаем, что мой подзащитный не причастен к совершению преступления. Он не виновен. Вину даже после всех этих пыток и побоев он не признал, и не будет признавать, — добавил адвокат.

По его словам, защите стало известно о задержании Гянджиева еще в пятницу, однако в течение двух суток установить его местонахождение не удавалось. В отделах полиции и следственных изоляторах утверждали, что такого человека не доставляли. Лишь накануне вечером стало известно, что он находится в следственном изоляторе.

Защитник также выразил обеспокоенность состоянием здоровья своего подзащитного. От отметил, что Гянджиев с трудом передвигается и на предыдущем заседании не мог сидеть из-за боли. «Я опасаюсь за его здоровье и безопасность. Постараюсь провести с ним как можно больше времени в изоляторе, чтобы в моем присутствии к нему не применялись насильственные действия», — сказал юрист.

По его словам, всего в рамках расследования уголовного дела задержали около 15 человек, двое подозреваемых были убиты. «Мы приложим все усилия, чтобы доказать, что люди погибли именно в результате пыток, а не от хронических заболеваний, — подытожил юрист.