Власти Украины согласовали выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Данную информацию приводит народный депутат Роман Костенко в соцсети «Фейсбук».

Он отметил, что лидер страны Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно выхода Украины из Оттавской конвенции — международного соглашения, которое запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

«Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений», — пояснил депутат.

Политик добавил, что теперь очередь за парламентом — Верховная Рада должна законодательно утвердить это решение, чтобы окончательно вернуть Украине право на полноценную защиту своей территории.