Турецкий телеканал Haber Global выпустил в эфир сюжет о трагических событиях в Екатеринбурге, где местные силовики жестоко убили азербайджанцев.

Участвующие в обсуждении эксперты выступили с осуждением сложившейся ситуации.

Телеведущая напомнила аудитории о фактах давления и дискриминации прав иностранцев в России, в том числе массовых задержаниях представителей азербайджанской и иных диаслор.

«Давление и противоправные действия, принявшие в РФ систематический характер, в итоге наполнили чашу терпения азербайджанского народа», — отметила она и задалась вопросом: «В чем причина давления и нападок на азербайджанцев? Является ли произошедшее случайностью или же это часть единой государственной политики шовинизма в России?»