Ленинский суд Екатеринбурга избрал в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде заключения под стражу. Его отправили в СИЗО на 22 дня.

11:32 Известны имена азербайджанцев, суд над которыми проходит сегодня в Екатеринбурге: Акиф Мохбалы оглу, Аяз Мохбалы оглу, Мазахир Мохбалы оглу и Бакир Мехди оглу Сафаровы. Братья Вугар и Мухаммед Сафаровы были освобождены сразу после массовых арестов. Кямал Сафаров находится в реанимации.

Ахлиман Гянджиев также предстанет перед судом. После оперативных мероприятий он был госпитализирован. Но врачи разрешили ему присутствовать на слушаниях. Другой обвиняемый, Азиз Абасов находится в больнице № 36.

10:45 Обвинение потребовало избрать в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает АПА. Защита попросила отпустить его под домашний арест. Мазахир Сафаров сообщил своему адвокату, что его признание было получено с применением силы, его семье угрожали.

В судебном процессе участвуют исполняющий обязанности генконсула Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев и глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский.

10:14 Начался суд по делу азербайджанцев, жестоко задержанных 27 июня силовиками в Екатеринбурге. Их подозревают в убийстве, совершенном в 2001 году.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении азербайджанцев меры пресечения в виде заключения под стражу.

Из девяти задержанных один — Камал Сафаров — находится в тяжелом состоянии в больнице. В результате операции силовиков погибли два человека. Один из двух братьев, убитых в ходе операции – Гусейн Сафаров – гражданин Азербайджана, а другой – Зияддин Сафаров – гражданин России.

Вопрос об избрании в отношении каждого из задержанных азербайджанцев меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривается отдельно.