В Тбилиси прошел II Cъезд учителей азербайджаноязычных школ в Грузии, сообщает Report.

Основной целью мероприятия являлось обсуждение текущих проблем в азербайджаноязычных школах, привлечение внимания госструктур Грузии к актуальным вопросам, обмен мнениями и определение дальнейших перспектив.

В панельных дискуссиях в рамках съезда обсуждены нехватки кадров, преподавание предметов на родном и государственном языках, система двуязычного образования, инклюзивное образование, проблемы с переводом и содержанием учебников, а также вопросы инфраструктуры.

Помимо учителей, преподающих в азербайджаноязычных школах, в съезде приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса и организаций, работающих в сфере образования.

Отметим, что I Съезд учителей азербайджаноязычных школ в Грузии состоялся в июне 2023 года.