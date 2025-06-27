Высовывание детей из люка или окна автомобиля, а также стояние в салоне во время движения — это нарушение закона и представляет серьёзную угрозу жизни.

Об этом заявил глава пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эльшад Гаджиев.

«Во время движения ремень безопасности должен быть обязательно пристёгнут. Дети должны перевозиться только в специальных автокреслах. Запрещено высовываться из люка или окна. За безопасность пассажиров, особенно детей, несёт ответственность водитель. Соблюдайте правила, чтобы минутная неосторожность не стала сожалением на всю оставшуюся жизнь», — предупредил он.