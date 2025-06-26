Гвоздем программы саммита Североатлантического альянса в Нидерландах стал, как и ожидалось, Дональд Трамп. Он не слишком разочаровал, но и не слишком обнадежил «актеров» этого действа (поджилки у многих явно тряслись), зато развлек их заявлением, что Зеленский – «хороший», а Путин – «приятный», предоставив разбираться генсеку блока Марку Рютте, сделавшему все для ублажения «папочки», в содержимом, во-первых, сухого остатка гаагского спектакля; во-вторых, переиграл ли Трамп альянс с присущим ему изяществом; в-третьих, задуматься над тем, кто первым может выйти из «высокородной» НАТО-вской семьи; в-четвёртых – как там насчёт Украины и Ирана. Впрочем, этим непонятки, с которым сталкивается блок, не ограничиваются.

Саммит НАТО в Гааге состоялся в весьма тяжелый для мира период – продолжения российско-украинской войны и далекого от полного урегулирования конфликта между Израилем и Ираном, неизвестности реального единства и будущего альянса, и т.д. Фон, казалось бы, тяжелейший, однако гаагская встреча лидеров государств Североатлантического альянса была, в некотором роде, анекдотичной – благодаря президенту США Дональду Трампу (эксперты гадали, проигнорирует он саммит или нет) и генсеку блока Марку Рютте.

Последний и так постоянно ласкал слух Трампа, дабы задобрить его и добиться твердого и дорогостоящего участия в делах НАТО, и тут вдруг заявил, что «Иногда папочке (Трампу) приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить» — речь шла об усилиях Трампа по израильско-иранскому урегулированию (накануне президент США в матерной форме выразил недовольство обеими сторонами конфликта). «Иногда папочке приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», — сказал Рютте под собственное раскатистое «ха-ха-ха».

А говоря серьезно, перед началом заседания НАТО Трамп заявил, что не исключает новых ударов по иранским ядерным объектам, если Тегеран возобновит свою ядерную программу (а он, как известно, не намерен от нее отказываться). Вместе с тем Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что авиаудары США «полностью уничтожили» ядерный потенциал Ирана. «Они не будут создавать бомбы еще долгое время», — заверил он, сравнив удары американских ВВС по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны: «… по сути, это одно и то же — это положило конец войне».

Но так ли это в реальности, если учесть сообщения западных СМИ (CNN, The New York Times, иных), в соответствии с которыми разведслужбы США не едины во мнении, что ядерная программа ИРИ полностью уничтожена; часть их полагает, что ее развитие заторможено лишь на несколько месяцев.

Ноту «веселья» внес Трамп и в беседе с журналистами в Гааге – здесь щекочущей нервы интригой была тема его встречи – не встречи с Зеленским, который (и это тоже широко обсуждалось) прилетел на саммит в качестве гостя в классическом костюме, а не в камуфляжной форме (чтоб не раздражать «папочку»).

«Мы обсудим его (Зеленского) трудности. Они у него есть. … Зеленский — хороший парень. … Предполагаю, что мы будем обсуждать Украину», — цитирует Трампа «Европейская правда». Разумеется, не обошлось и без упоминания президента России: «Он (Путин) предложил, как вы знаете, помощь с Ираном. Я сказал, что мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Россией. Я сказал: сделай одолжение, помоги нам с Россией, а не с Ираном. Но он был очень приятным», — поделился Трамп своими впечатлениями.

Словом, «хороший парень Зеленский» и «приятный» – Путин, фигурируют на встречах любого уровня, хотя их характеристики Трампа не всегда одинаковы, особенно в случае с президентом Украины (типа, Володимир, забудь обиды, прощаю тебе «попрошайничество» и камуфляж на встречах высокого уровня).

Но, как сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге, прекращение огня в Украине он с Зеленским не обсуждал. Да и встреча было короткой: «Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него дела. Думаю, он хотел бы завершить этот конфликт». При этом Трамп подчеркнул, что не сомневается в стремлении Путина добиться урегулирования украинского конфликта.

Некоторая ясность внесена Трампом (во всяком случае, на момент текущий) в вопрос приверженности США принципу коллективной защиты стран-участниц НАТО. Впрочем, это зависит от того, сказал он журналистам, «какого определения вы придерживаетесь». Собственно, это был главный вопрос для НАТО – «бросят» его США, или еще повозятся с ним. Однако – на каких условиях? И он открытым текстом дал понять, что союзники США по блоку должны увеличить свой вклад в оборону Европы, и «взять бремя обороны Европы на себя — включая и финансовое бремя».

А вот с этим сложнее. Не то, что европейцев жаба душит, — просто не все они в состоянии увеличить денежные отчисления в бюджет НАТО, а иные просто не считают нужным это делать – дескать, украинская война не должна вестись за счет альянса.

И как ни изощрялся Рютте, а в итоговом документе саммита НАТО поддержка Украины, все же, признана суверенным правом каждой страны, а не обязательством блока. Как заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, «… по поводу поддержки Украины союзники согласились в итоговом документе, что это суверенное право каждой страны-члена. Мы раньше подчеркивали, что не хотим, чтобы НАТО пересекал различные красные линии. Нельзя допустить, чтобы НАТО вступал в прямую конфронтацию с Россией. И с этой точки зрения наши усилия были успешными».

Между тем британская The Telegraph, иные западные СМИ информируют о содержании коммюнике НАТО, в котором члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. И далее: «Документ включает пункт о поддержке Украины; в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс; Россия упоминается только в контексте якобы угрозы евро-атлантической безопасности; страны НАТО обязался направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году; альянс пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029-м; саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции».

Обратим внимание на то, что ради уступок Трампу, чтоб «папочка» не осерчал, гаагское коммюнике резко контрастирует с коммюнике прошлогоднего саммита НАТО: оно короче более чем в 10 раз и не содержит, как настаивал Зеленский, словосочетания «агрессия Кремля» — явный оммаж президенту США. Напомним, что и недавний саммит G7 закончился без совместного заявления в поддержку Украины и осуждения действий России, как в предыдущие годы, — в первую очередь из-за позиции Трампа.

А насчет консенсуса по отчислению 5% в «копилку» НАТО (правда поэтапно, в течение 10 лет) – вроде не совсем так. Шансы преуспеть есть у Польши – в прошлом году она потратила 4,1% своего ВВП, в то время как сами США — 3,4%.

Но против в 5% «восстала» Испания – не более 3,5%, и, как сообщается, своего для себя добилась, что очень не понравилось другим государствам НАТО – дурной пример может стать заразительным.

Кроме того, сообщает Reuters, по просьбе Испании была изменена первоначальная формулировка заключительного заявления. Фразу «Мы обещаем» заменили на «союзники обещают», что оставляет простор для толкований – «обещание касается всех, некоторых или многих союзников».

«Догнать и перегнать Россию» — по-видимому, такую цель ставит перед НАТО ее генсек, заявивший следующее: «Немыслимо, что Россия, чья экономика в 25 раз меньше совокупной экономики стран НАТО, производит больше вооружений, чем мы. Мы должны увеличить расходы, чтобы предотвратить войну. Мы обязаны выиграть эту новую гонку производств. В этом и заключается суть саммита».

Но в чем именно заключалась эта самая «суть», все же, не вполне ясно. Очевидным же видится то, что большинство участников гаагского действа вызывают ассоциацию с артистами погорелого театра, плохо знающими свою роль, а потому – довольно растерянными. Суть, вероятно, заключалась в том, чтобы как-то задобрить Трампа в вопросе приверженности США пятому пункту НАТО (коллективная защита), а также финансовый вопрос (вряд ли реально решенный). То есть, самым воинственным государствам блока пришлось согласиться с тем, что украинскую повестку Трамп фактически проигнорировал, хотя и заявил на пресс-конференции по итогам саммита, что США изучают возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot: «Они действительно хотят получить ракеты-перехватчики, … комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них».

Возвращаясь к вопросу очевидности, не вполне приятной для «единства» НАТО. Так, издание Il Fatto Quotidiano пишет, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто недавно заявил: в существовании НАТО больше нет смысла. По его словам, «Альянс ведет нас за собой к катастрофическому началу третьей мировой войны, особенно теперь, когда назойливые безумцы Зеленский и Нетаньяху диктуют остальным свою волю. Выход из НАТО срочно необходим, чтобы гарантировать безопасность итальянского народа». Заметим, вряд ли это единичное мнение в альянсе.

Еще одна очевидность – ее озвучил на саммите президент Финляндии Александер Стубб: «Я думаю, мы наблюдаем изменение мирового порядка. Это очень напоминает момент, который имел место после Первой и Второй мировых войн, после холодной войны».

Ну и о том, как Рютте обхаживал Трампа. Сошлемся на Bloomberg и иже с ним: европейские лидеры заранее оговорили стратегию, которая позволит избежать резкого ухудшения отношений и сохранит активное участие США в НАТО: «…Рютте ясно дал понять коллегам: одной лести будет недостаточно, членам альянса придется увеличивать расходы на оборону».

О лести (в том числе): Трамп (выражаясь ходовой лексикой – видимо, не без прикола, но и гордости — тоже) опубликовал скриншот в Truth Social, в котором Рютте благодарил его за операцию в Иране и рост оборонных расходов Европы. «Дональд, вы привели нас к действительно, действительно важному моменту — для Америки, Европы и всего мира. Вы добьетесь того, чего не удавалось ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа заплатит по-крупному — как и должна, и это будет ваша победа».

Купился ли Трамп? Вряд ли. А на то, что в Нидерландах ему был оказан эксклюзивный – королевский – прием? Его разместили во дворце по личному приглашению короля Виллема-Александра. Саммит открыли роскошным банкетом, очень точно просчитав, кого посадить рядом с президентом США – премьер-министра Италии Джорджию Мелони (у нее хорошие отношения с Трампом).

А тем временем НАТО к саммиту опубликовал обновленный План действий по оборонному производству, Стратегию в отношении коммерческого космического сектора и План действий по ускоренному внедрению – как-то негусто и не «ах!» как впечатляюще, но, в данном случае – хоть что-то, пусть и само собой разумеющееся.

Альянс поясняет: Обновленный План действий по оборонному производству отвечает потребности союзников по НАТО в увеличении объемов и темпов производства в условиях быстро меняющейся обстановки в области безопасности. План направлен на улучшение способности союзников по НАТО объединять спрос, создавать передовые потенциалы и ускорять наращивание оборонно-промышленных мощностей и производства, в том числе путем предоставления промышленности долгосрочных заказов и четких сигналов о спросе.

Далее: «… первая Стратегия НАТО в отношении коммерческого космического сектора позволит Североатлантическому союзу более гибко и оперативно интегрировать коммерческие решения и обеспечить непрерывный доступ в мирное время, в кризисных ситуациях и в условиях конфликтов. Стратегия направлена на создание дополнительных деловых возможностей и сокращение бюрократии в процессах закупок НАТО, упрощение взаимодействия компаний космической отрасли с Североатлантическим союзом, содействие увеличению коммерческого разнообразия и укрепление партнерских отношений в рамках Североатлантического союза».

А План действий НАТО по ускоренному внедрению «существенно ускоряет принятие и интеграцию новых технологий для обороны во всех военных сферах. Союзники по НАТО обязуются ускорить процедуры принятия, включая ускоренные закупки, и выделить на эти цели соответствующие ресурсы. … План предусматривает создание новых условий для тестирования и экспериментирования в реалистичных условиях, приближенных к боевым, путем запуска полигонов НАТО для инноваций и масштабирования модели Оперативной группы X НАТО».

Словом, от гаагского саммита НАТО осталось довольно жалкое впечатление: Трамп до него снизошел, и сорвал эксклюзивный кайф, ведь противоречить ему не смели многие, хотя и желали. Он, как минимум, преподнес себя, а через себя – США – «снова великими».

Вопрос: сумеет ли Трамп сыграть на бис уже в Турции, на поле не Рютте, а Эрдогана?