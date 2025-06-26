Лидер США Дональд Трамп запросил у конгресса около $1,01 трлн на оборонный бюджет в 2026 финансовом году. Об этом поведала высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

«Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил $1,01 трлн, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — говорится в заявлении.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил о планах изменить схему размещения американских военных контингентов в мире с целью усилить защиту границы США с Мексикой и увеличить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.