По случаю 26 июня — Дня Вооруженных сил и 107-й годовщины создания азербайджанской армии руководящий состав и другие должностные лица Министерства обороны посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.

Об этом сообщает управление по связям со СМИ и общественностью Минобороны Азербайджана.

Руководящий состав министерства возложил венок к памятнику великого лидера, почтив его память с глубоким уважением. Была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы.

Затем в Парке Победы с участием почетного караула был возложен венок к памятнику Победы.