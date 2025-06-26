Впервые за последнее время, 25 июня, были распроданы все билеты на поезд Баку-Балакен, сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY).

Было заявлено, что ADY продолжает свою деятельность в усиленном режиме в нерабочие дни с 26 по 29 июня: «Учитывая возросший пассажирский спрос, 25 июня в поезд Баку-Балакен было добавлено 8 дополнительных вагонов. Ночной поезд отправился с общим количеством 13 вагонов, со 100% заполняемостью.

Следует отметить, что поезд Баку-Балакен-Баку в среднем перевозит 110 пассажиров в каждом направлении с 5 вагонами в течение недели.

Учитывая возросший пассажирский спрос, на линиях Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку также запланированы дополнительные рейсы с 26 по 29 июня.