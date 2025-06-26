Сегодня в Ханкенди проходят мероприятия по случаю 107-й годовщины Вооруженных сил Азербайджана.

Праздничное шествие началось с площади Победы и завершится у въезда в город, сообщает Report.

Марш азербайджанской армии сопровождается военным оркестром и вызывает большой интерес у местных жителей. За ходом мероприятия наблюдают представители Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также сотрудники государственных и частных структур и правоохранительных органов.