В связи с 107-й годовщиной создания Вооружённых сил Азербайджана в центральных улицах, проспектах и на площадях Баку проходят торжественные шествия под сопровождение военного оркестра.

С 10:00 до 12:00 военнослужащие пройдут по нескольким маршрутам:

– Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — Киноцентр «Низами» — проспект Нефтяников — Площадь «Азадлыг» (Свободы) — торговый центр AMAY;

– Аллея Шехидов — комплекс «Пламенные башни» — станция метро «Ичери шехер» — Крепостные ворота — Государственный театр кукол Азербайджана — площадь «Азнефт» — памятник «Бахраму Гур»;

– Парк Газанфара Мусабекова — улица Абдуррахим бека Хагвердиева — проспект Гусейна Джавида — парк Гусейна Джавида — проспект Парламента — Аллея Шехидов;

– Спортивно-развлекательный центр «Olimpic Star» — улица Самеда Вургуна — парк Офицеров — Бакинский государственный цирк — Дворец Гейдара Алиева — памятник Имадеддину Насими — проспект Нефтяников;

– Памятник Нариману Нариманову — Центральный парк — Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр — Зимний парк — Дворец Гейдара Алиева — Центральный банк Азербайджанской Республики — торговый центр 28 Mall.