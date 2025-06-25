Турция – мирная страна, но будет бороться со злом.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности войны с Израилем на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

По словам Эрдогана, устойчивого урегулирования проблем с Ираном можно добиться дипломатическим путем.

Турецкий лидер также коснулся российско-украинского переговорного процесса. «Я считаю, что открылось окно возможностей для прекращения огня и прочного мира между Россией и Украиной», — заявил президент.