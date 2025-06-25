Пакистанские военные работают над созданием межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, способной достичь территории континентальных Соединённых Штатов.

Об этом говорится в новом отчёте Foreign Affairs на фоне сообщений о том, что после операции «Синдур» Пакистан стремится усилить свой ядерный арсенал при поддержке Китая.

Межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут оснащаться как ядерными, так и обычными боеголовками, способны поражать цели на расстоянии свыше 5 500 км.

Согласно отчёту со ссылкой на американских официальных лиц, в случае успешной разработки Пакистаном такой ракеты, Вашингтон будет рассматривать страну как ядерного противника. В настоящее время к числу ядерных оппонентов США отнесены Россия, Китай и Северная Корея.

Источники, близкие к ситуации, утверждают, что решение Пакистана о разработке межконтинентальной баллистической ракеты стало ответом на растущую военную мощь Индии и её инвестиции в современные системы противоракетной обороны.