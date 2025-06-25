Из-за конфликта с Израилем Иран, вероятно, откажется от обещанных поставок баллистических ракет для Москвы и сосредоточится на собственных запасах.

Об этом сообщает The Telegraph.

Западные чиновники считают, что война Ирана с Израилем побудит Тегеран накапливать собственные ракетные запасы вместо обещанного ранее экспорта на Россию.

Как отмечается в материале, Россия будет вынуждена развивать собственные ракетные программы или полагаться на Северную Корею.

При этом западные источники отмечают, что поддержка Ирана в обучении или снабжении данными для производства ударных дронов также может снизиться.