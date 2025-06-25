Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком провело расследование по факту нарушения законодательства о конкуренции компанией Baku Electronics.

Как сообщает агентство, расследование проводилось в связи с продажей телевизоров YOSHIRO.

В результате, в связи с выявлением случаев и признаков нарушения законодательства о конкуренции, принято решение о создании Комиссии по конкуренции для дачи правовой оценки данному факту.

После принятия соответствующего решения будет рассмотрен вопрос о возбуждении в отношении компании дела о нарушении законодательства о конкуренции.

Кроме того, проверки прошли в отношении ООО «ABC-Telecom» (сеть магазинов «Kontakt Home»). Расследование было инициировано на основании подозрений в недобросовестной конкуренции, связанных с продажей масляных обогревателей марки HOFFMANN. Будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела по факту нарушения антимонопольного законодательства в отношении компании.