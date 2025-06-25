Министерство обороны США совместно с ФБР расследует ситуацию вокруг утечек в СМИ данных об американских ударах по Ирану.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на саммите НАТО в Гааге.

«Конечно, мы проводим расследование утечки совместно с ФБР прямо сейчас, потому что эта информация предназначалась для внутренних целей, оценки нанесенного ущерба, а CNN и другие [СМИ] пытаются раскрутить ее, чтобы создать плохое впечатление о президенте, в то время как [операция] имела оглушительный успех, колоссальный успех», — сказал шеф Пентагона.