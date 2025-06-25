Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в классическом костюме — в отличие от своей привычной милитаристской одежды. По мнению финского журналиста и фотографа Сами Саллинена (Iltalehti), это связано со стремлением избежать возможных унижений со стороны президента США Дональда Трампа.

«Скорее всего, Зеленский и Украина хотят показать, что чувствуют себя сильнее в этой ситуации», — отметил он, добавив, что смена стиля подчеркивает особое значение саммита в сравнении с предыдущим визитом Зеленского в Белый дом.