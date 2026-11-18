Командующий Силами обороны Грузии Георгий Матиашвили ознакомился с работой Военно-морских сил Азербайджана, а также посмотрел, как проходят занятия морского спецназа. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Вместе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии Керимом Велиевым грузинская делегация посетила одну из воинских частей ВМС. Командующий Военно-морскими силами Шахин Мамедов рассказал гостям о деятельности флота и проводимых реформах.

Затем делегация осмотрела военно-технические средства, стоящие на вооружении ВМС, и понаблюдала за тренировками морского спецназа. На встрече стороны обсудили укрепление сотрудничества между военно-морскими силами двух стран и расширение обмена опытом.

В рамках визита грузинские военные также посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны. Гостям рассказали об организации учебного процесса и системе военного образования, а также ответили на их вопросы.

Делегация побывала и в Музее Гейдара Алиева. Там гостям рассказали о роли военных лицеев в подготовке кадров для азербайджанской армии и вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в создание учебного заведения.

В завершение визита Матиашвили оставил запись в «Книге почетных гостей» и поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.