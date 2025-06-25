Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили захват власти в стране.

«Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав заявление Следственного комитета.

В настоящее время силовики обыскивают дом лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Он и его сторонники обвиняются в подготовке терактов с целью захвата власти.