Следственный комитет (СК) Армении заявил, что лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его соратники готовили террористические акты с целью захвата власти.

«Баграт Галстанян с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь смены власти не разрешенным конституцией Республики Армения способом и для достижения этой цели с предварительного согласия ряда участников движения приобрел необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти в составе группы, а также намеренно создал иные условия, тем самым подготовившись к узурпации власти», — отмечается в релизе ведомства.

Правоохранительные органы Армении с утра проводят обыски в домах сторонников оппозиционного движения «Священная борьба». Оперативные мероприятия также проходят в квартире его лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.