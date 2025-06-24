Проживающий в России гражданин Азербайджана Владимир Нестеров не может покинуть армию этой страны несмотря на то, что срок его годичного контракта уже завершился.

Подписавший в 2022 году годичный контракт уроженец Баку находится в воинской части города Алчевск, уточняет Qafqazinfo.

«В 2022 году из-за проблем со здоровьем жены нам понадобились деньги. По этой причине я подписал годичный контракт с российской армией. Несмотря на то, что контракт истек в 2023 году, меня не увольняют.

Я беседовал с адвокатом, всем, у кого истекает контракт, говорят одно и то же – «вы распространяете военную информацию». Меня держат здесь насильно, я был ранен в боях 4 раза. Меня хотят снова забрать на позиции, но я откажусь», — заявил наш соотечественник.

Его жена Марина Орчикова отметила, что В.Нестеров был несколько раз ранен в боях и получил повреждения легких. Кроме того, Марина отметила, что ее супруг болеет гепатитом. По ее словам, Нестеров желает вернуться в Баку.